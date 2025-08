Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Minus bei 13,89 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,3 Prozent auf 13,89 USD ab. Im Tief verlor die Lyft-Aktie bis auf 13,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 14,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.016.081 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,07 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 37,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 8,93 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,75 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,45 Mrd. USD gegenüber 1,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Lyft.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,951 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

