Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Montagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 10,60 USD abwärts.

Die Lyft-Aktie wies um 11:11 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 10,60 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 16.826 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 42,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 25,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,00 USD je Lyft-Aktie an.

Am 08.08.2023 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 990,75 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.020,91 USD ausgewiesen.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2023 0,392 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

