Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 12,45 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,7 Prozent auf 12,45 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 12,51 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,42 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.815.881 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 18,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 47,53 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,85 USD erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 58,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lyft gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,11 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.157,55 USD gegenüber 1.053,82 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,536 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal