Lyft Aktie News: Lyft am Mittag freundlich

Lyft im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 18,59 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Lyft-Aktie konnte um 11:54 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 18,59 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.328 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 19,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Bei 7,85 USD fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 57,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 13.02.2024. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber -0,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.224,60 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.175,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,610 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel