Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 18,07 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 18,07 USD. Bei 18,00 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.999.569 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,43 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 7,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 13.02.2024 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1.224,60 USD gegenüber 1.175,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Lyft wird am 01.05.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,610 USD je Aktie belaufen.

