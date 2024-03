Lyft Aktie News: Lyft springt am Donnerstagvormittag an

Lyft im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im London-Handel an und legte um 42,2 Prozent auf 18,66 USD zu.

Um 17:08 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 42,2 Prozent auf 18,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 666 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,12 USD. Dieser Kurs wurde am 31.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,69 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 13.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach -0,76 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.224,60 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.175,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,610 USD fest.

Redaktion finanzen.net

