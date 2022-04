Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Lyft 32,67 EUR

Die Lyft-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 32,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 32,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,67 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.04.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 64,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,69 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 6,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 64,00 USD.

Lyft veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,58 USD je Aktie vermeldet. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 569,90 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 969,90 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Schätzungsweise am 11.05.2022 dürfte Lyft die Q1 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2023 1,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

