Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 13,96 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 13,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 13,60 USD. Bei 13,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.630.033 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 markierte das Papier bei 19,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 36,57 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,953 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

