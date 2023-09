Lyft Aktie News: Lyft am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 10,28 EUR.

Die Lyft-Aktie notierte um 09:32 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 10,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lyft-Aktie bis auf 10,08 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 10,28 EUR. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.390 Stück gehandelt.

Am 13.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,36 EUR am 24.05.2023. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 39,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.020,91 USD gegenüber 990,75 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Lyft am 31.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,384 USD je Lyft-Aktie.

