Lyft Aktie News: Lyft gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 12,38 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 12,38 USD. Das Tagestief markierte die Lyft-Aktie bei 12,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 222.206 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 68,17 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,86 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,47 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2024 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,44 Mrd. USD gegenüber 1,02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Lyft am 05.11.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,745 USD im Jahr 2024 aus.

