Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagvormittag freundlich

Lyft im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 9,91 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 9,91 EUR nach oben. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,91 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,91 EUR. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 51 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,36 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 42,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 34,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Am 08.08.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft 0,13 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 990,75 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,392 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NYSE-Wert Uber-Aktie fester: Neuer Finanzchef gefunden

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison