Lyft Aktie News: Lyft am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Lyft zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 12,30 USD.

Die Aktie legte um 11:31 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,30 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 926 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,36 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 33,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,24 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.157,55 USD – ein Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1.053,82 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,536 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

