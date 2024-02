Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag in Grün

Kurs der Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 12,54 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 12,54 USD zu. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,59 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 12,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.698.952 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 31,73 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,85 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,11 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.157,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.053,82 USD in den Büchern standen.

Am 13.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,522 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

