Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 18,02 USD ab.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 18,02 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.755 Lyft-Aktien.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,80 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 7,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 56,44 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 13.02.2024 hat Lyft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent auf 1.224,60 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.175,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Lyft-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,610 USD je Aktie belaufen.

