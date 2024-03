Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 4,6 Prozent auf 18,89 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 18,89 USD nach oben. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,97 USD. Mit einem Wert von 18,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.397.541 Lyft-Aktien.

Bei einem Wert von 19,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 2,86 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,85 USD am 25.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 58,43 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Lyft ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von -0,76 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 1.224,60 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1.175,00 USD umgesetzt.

Die Lyft-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,610 USD im Jahr 2024 aus.

