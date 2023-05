Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Montagmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Lyft 7,71 EUR

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:42 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 8,58 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.516 Lyft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2022 bei 21,72 USD. 60,50 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 8,19 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 4,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 04.05.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.000,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 875,58 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Lyft am 02.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2023 0,111 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

