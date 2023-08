Lyft Aktie News: Lyft am Mittag mit Verlusten

So entwickelt sich Lyft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 10,84 USD.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:25 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 10,84 USD. Bisher wurden heute 401 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,52 USD an. Gewinne von 98,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 7,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 05.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.000,55 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990,75 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,159 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

