Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag fester

08.08.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 9,98 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 9,98 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lyft-Aktie bis auf 9,98 EUR. Bei 9,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 250 Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,01 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 110,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Am 24.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD. Am 05.05.2023 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.000,55 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 990,75 USD erwirtschaftet worden waren. Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,159 USD je Aktie in den Lyft-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu Turbulenzen bei NYSE-Wert Uber voraus? CEO verkauft zum ersten Mal seit Jahren Uber-Aktien - CFO will gehen Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

