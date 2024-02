Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 12,72 USD abwärts.

Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 12,72 USD abwärts. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 12,68 USD ein. Mit einem Wert von 12,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.268.404 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,30 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 61,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,11 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.157,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,522 USD im Jahr 2023 aus.

