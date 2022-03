Lyft Aktie News: Lyft gefragt

Aktien in diesem Artikel Lyft 33,63 EUR

3,27% Charts

News

Analysen

Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,3 Prozent auf 33,63 EUR. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,63 EUR. Bei 33,63 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

Am 16.03.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Bei 30,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,00 USD für die Lyft-Aktie aus. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Lyft ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das vornehmlich Mitfahrtgelegenheiten vermittelt. Die Gesellschaft entwickelt, vermarktet und betreibt die mobile App Lyft Car Transportation, auf der sich sowohl Fahrer als auch Kunden registrieren können. Über diesen Vermittlungsdienst werden Fahrgäste mit der nächst gelegenen Beförderungsmöglichkeit verbunden. Der Unternehmenssitz befindet sich in San Francisco.

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie schließt deutlich höher: Lyft schreibt weiter Nettoverlust

Ausblick: Lyft stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: Lyft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com