Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag im Plus

09.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 18,06 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 18,06 USD. Die Lyft-Aktie legte bis auf 18,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,94 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.192 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,85 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 130,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 13.02.2024 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lyft -0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.224,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.175,00 USD in den Büchern gestanden. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,562 USD je Lyft-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Lyft-Aktie mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

