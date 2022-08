Lyft Aktie News: Lyft gibt am Vormittag nach

Aktien in diesem Artikel Lyft 19,42 EUR

Um 09:22 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 5,0 Prozent auf 19,42 EUR ab. Die Lyft-Aktie sank bis auf 19,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,42 EUR.

Am 09.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,68 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Bei 12,07 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 60,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 USD für die Lyft-Aktie.

Lyft gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 990,75 USD gegenüber 765,03 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Lyft-Bilanz für Q3 2022 wird am 01.11.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,398 USD je Lyft-Aktie.

