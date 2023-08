Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Mittwochnachmittag tief südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 10,89 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 5,8 Prozent auf 10,89 USD. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 10,38 USD. Bei 11,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 9.825.735 Lyft-Aktien.

Am 12.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,55 USD an. 88,69 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,00 USD je Lyft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 05.05.2023. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.000,55 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990,75 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,178 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

