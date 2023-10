Lyft Aktie News: Lyft verbilligt sich am Nachmittag

Lyft im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 10,93 USD abwärts.

Die Lyft-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 10,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 10,79 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 10,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.348.979 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 18,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Bei 7,85 USD fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 28,18 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,00 USD an.

Am 08.08.2023 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.020,91 USD – ein Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 990,75 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2023 0,389 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

