Lyft Aktie News: Lyft am Montagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lyft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 10,36 EUR zu.

Um 09:04 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 10,36 EUR nach oben. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 10,45 EUR zu. Mit einem Wert von 10,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.800 Lyft-Aktien.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 67,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 40,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,00 USD je Lyft-Aktie aus.

Am 08.08.2023 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.020,91 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 990,75 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 31.10.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,389 USD fest.

