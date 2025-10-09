Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 20,81 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 20,81 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 20,66 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 469.540 Lyft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 23,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 11,45 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 53,56 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,59 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,00 USD je Lyft-Aktie.

