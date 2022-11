Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Lyft 10,80 EUR

Der Lyft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 10,77 EUR. Im Tief verlor die Lyft-Aktie bis auf 10,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,92 EUR. Bisher wurden heute 887 Lyft-Aktien gehandelt.

Bei 49,00 EUR erreichte der Titel am 10.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 78,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 0,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,50 USD je Lyft-Aktie an.

Lyft ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,05 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,91 Prozent auf 1.053,82 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 864,41 USD erwirtschaftet worden.

Am 07.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,261 USD je Aktie.

