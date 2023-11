Lyft Aktie News: Lyft am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lyft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 9,84 EUR.

Die Lyft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:18 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 9,84 EUR. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 9,83 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 9,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.139 Lyft-Aktien.

Bei 17,36 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2023 (7,36 EUR). Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 33,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 09.08.2023. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,11 USD je Aktie verdient. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,91 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.053,82 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,394 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

