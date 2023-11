Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 2,4 Prozent auf 9,83 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:13 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 9,83 EUR ab. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 9,83 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,03 EUR. Zuletzt wechselten 50 Lyft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,43 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 43,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 24.05.2023. Mit einem Kursverlust von 25,43 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.08.2023 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,91 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.053,82 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,392 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NYSE-Wert Uber-Aktie fester: Neuer Finanzchef gefunden