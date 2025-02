Lyft Aktie News: Lyft zündet am Montagnachmittag Kursrakete

Blick auf Lyft-Kurs

Die Aktie von Lyft zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,5 Prozent auf 14,96 USD.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 14,96 USD. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,18 USD. Bei 14,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.857.858 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,82 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 39,22 Prozent zulegen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,03 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Lyft rechnen Experten am 11.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,844 USD je Lyft-Aktie.

