Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Lyft im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 11,06 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 11,06 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 11,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 11,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 326.631 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 19,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 19,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Lyft ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von -0,07 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,970 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

