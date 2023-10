Lyft Aktie News: Lyft gibt am Mittag nach

Blick auf Lyft-Kurs

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 10,27 EUR abwärts.

Um 11:25 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 10,27 EUR ab. Die Lyft-Aktie sank bis auf 10,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,27 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 11 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 41,14 Prozent niedriger. Am 24.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 08.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.020,91 USD – ein Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 990,75 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,389 USD je Lyft-Aktie.

