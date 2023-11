Lyft Aktie News: Lyft am Freitagmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 9,37 EUR.

Die Lyft-Aktie musste um 08:15 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 9,37 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 9,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei 17,46 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,30 Prozent. Bei 7,36 EUR fiel das Papier am 24.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.11.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent auf 1.157,55 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,478 USD im Jahr 2023 aus.

