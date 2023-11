Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 9,37 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 08:15 Uhr 1,4 Prozent auf 9,37 EUR. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,37 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,37 EUR. Bisher wurden via Tradegate 122 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 86,30 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,36 EUR am 24.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 08.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.157,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,465 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

