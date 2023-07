Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Lyft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 11,22 USD zu.

Um 16:08 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 11,22 USD. Bei 11,30 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 11,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 2.703.031 Stück.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 21,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie aus.

Lyft ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,07 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.000,55 USD im Vergleich zu 875,58 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Lyft am 02.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,164 USD je Lyft-Aktie.

