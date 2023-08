Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,17 EUR.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 10,17 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 10,17 EUR. Bei 10,09 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 84 Lyft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,76 EUR erreichte der Titel am 12.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 94,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2023 bei 7,33 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 38,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Lyft gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent auf 1.020,91 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 990,75 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,269 USD in den Büchern stehen haben wird.

