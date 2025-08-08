Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lyft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 13,37 USD ab.

Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 13,37 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 13,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,41 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 617.738 Stück gehandelt.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 06.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren. Lyft dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

