Lyft Aktie News: Lyft am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Lyft gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 10,24 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 08:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lyft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,24 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,24 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 50 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 18,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2023 bei 7,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,00 USD je Lyft-Aktie an.

Am 08.08.2023 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.020,91 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 990,75 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 31.10.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,384 USD in den Büchern stehen haben wird.

