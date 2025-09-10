Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 18,55 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,2 Prozent auf 18,55 USD. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,42 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 19,04 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.913.344 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 19,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,31 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 91,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,13 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
