Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Freitagmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 12,10 EUR.

Das Papier von Lyft konnte um 09:16 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 12,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lyft-Aktie bei 12,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33 Lyft-Aktien.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2023 (7,36 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.11.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.157,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.053,82 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,470 USD in den Büchern stehen haben wird.

