Lyft Aktie News: Lyft steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lyft zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,47 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 11,47 USD zu. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,81 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 956.144 Lyft-Aktien.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 81,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,19 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lyft gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,986 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie im Minus: Robotaxis mit Mobileye und Marubeni sollen 2026 starten

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor