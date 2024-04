Lyft Aktie News: Lyft verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 19,20 USD.

Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 19,20 USD. Das Tagestief markierte die Lyft-Aktie bei 19,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,36 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 238.886 Aktien.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 59,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 13.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,76 USD je Aktie eingenommen. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.224,60 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.175,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Lyft-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,604 USD im Jahr 2024 aus.

