Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lyft. Im Tradegate-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Um 09:00 Uhr sprang die Lyft-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 10,63 EUR zu. Bei 10,63 EUR erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,63 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 50 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2022 markierte das Papier bei 18,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 71,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2023 bei 7,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Lyft-Aktie wird bei 33,00 USD angegeben.

Am 08.08.2023 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent auf 1.020,91 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 990,75 USD in den Büchern gestanden.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,384 USD in den Büchern stehen haben wird.

