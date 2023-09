Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 11,50 USD.

Das Papier von Lyft konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 11,50 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 11,57 USD zu. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.344.053 Lyft-Aktien.

Am 13.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 61,59 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,00 USD.

Am 08.08.2023 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 990,75 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.020,91 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Lyft am 31.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,384 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Uber-Konkurrent Lyft verdient mehr als erwartet - Lyft-Aktie an der NASDAQ dennoch mit deutlichen Abgaben

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu