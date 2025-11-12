Lyft Aktie News: Lyft legt am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,1 Prozent auf 25,18 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 25,18 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Lyft-Aktie bei 25,53 USD. Bei 24,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.630.336 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,53 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Bei einem Wert von 9,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 05.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,52 Mrd. USD eingefahren.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,502 USD je Lyft-Aktie belaufen.

