Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Abend ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Lyft zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 24,52 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 24,52 USD zu. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,53 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,47 USD. Zuletzt wechselten 4.370.622 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei 25,53 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 4,12 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 9,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 153,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 05.11.2025. Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von -0,03 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,69 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Lyft am 11.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,502 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

