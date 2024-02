Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 11,96 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 3,5 Prozent auf 11,96 USD. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 11,69 USD. Bei 11,97 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.981.643 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei 15,95 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 33,32 Prozent zulegen. Bei 7,85 USD fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.11.2023 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.157,55 USD – das entspricht einem Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.175,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,522 USD je Lyft-Aktie.

