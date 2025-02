Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 13,27 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 13,27 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Lyft-Aktie bis auf 13,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,32 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.046.466 Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,82 USD an. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 36,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,93 USD fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 48,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 11.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber -0,03 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,93 Prozent auf 1,55 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie im Minus: Robotaxis mit Mobileye und Marubeni sollen 2026 starten

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor