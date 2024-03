Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 17,74 USD.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 17,74 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 8.314 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 8,67 Prozent niedriger. Am 25.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.224,60 USD im Vergleich zu 1.175,00 USD im Vorjahresquartal.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

