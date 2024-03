Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Lyft im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,5 Prozent auf 18,32 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,5 Prozent auf 18,32 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,48 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,69 USD. Zuletzt wechselten 3.432.948 Lyft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,43 USD erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 57,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 13.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.224,60 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.175,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

